Обстріл Охтирки: місто атакували 15 дронів, серед постраждалих - троє дітей з однієї родини

"Цієї ночі через удар дронів по Охтирці на Сумщині поранено 14 людей. По допомогу після обстрілу звернулася родина з пораненими дітьми – 5 місяців, 4 роки, 6 років", - зазначив Зеленський.

За словами глави Сумської ОВА, у 5-місячного хлопчика гостра реакція на стрес, загрози життю немає. Наразі у лікарні обстежуються 8 пацієнтів, решта лікуються амбулаторно.

"Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі. Найбільші осередки вогню вдалося локалізувати лише під ранок. Є пошкодження на п’яти вулицях міста", - повідомив Григоров.

Загалом, близько опівночі росіяни атакували громаду 15 ударними дронами, вісім безпілотників влучили по житловому сектору.

Обстрілом пошкоджено 39 приватних будинків, один двоповерховий багатоквартирний будинок, а також нежитлові та виробничі приміщення. Знищені, чи пошкоджені три автомобілі.