Обстрел Ахтырки: город атаковали 15 дронов, среди пострадавших - трое детей из одной семьи

Российские войска сегодня ночью, 20 августа, ударили по Ахтырке Сумской области. В результате удара ранены 14 человек, среди пострадавших - трое детей из одной семьи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского и Telegram главы Сумской ОГА Олега Григорова.
"Этой ночью из-за удара дронов по Ахтырке в Сумской области ранены 14 человек. За помощью после обстрела обратилась семья с ранеными детьми - 5 месяцев, 4 года, 6 лет", - отметил Зеленский.
По словам главы Сумской ОГА, у 5-месячного мальчика острая реакция на стресс, угрозы жизни нет. Сейчас в больнице обследуются 8 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.
"В результате атаки возникли масштабные пожары. Крупнейшие очаги огня удалось локализовать только под утро. Есть повреждения на пяти улицах города", - сообщил Григоров.
В общем, около полуночи россияне атаковали общину 15 ударными дронами, восемь беспилотников попали по жилому сектору.
Обстрелом повреждены 39 частных домов, один двухэтажный многоквартирный дом, а также нежилые и производственные помещения. Уничтожены или повреждены три автомобиля.
Кроме того, сегодня атаковали Измаил Одесской области ударными дронами. В результате обстрела возник большой пожар, известно об одном раненом.
По данным Воздушных сил ВСУ, враг ночью запустил по Украине две ракеты "Искандер-М" и 93 ударных дрона Shahed и беспилотники-имитаторы. Силы ПВО сбили или подавили одну из двух баллистических ракет и 62 вражеских беспилотника.