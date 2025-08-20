ua en ru
Обстріл Охтирки: місто атакували 15 дронів, серед постраждалих - троє дітей з однієї родини

Середа 20 серпня 2025 11:41
Обстріл Охтирки: місто атакували 15 дронів, серед постраждалих - троє дітей з однієї родини Фото: війська РФ атакували Охтирку, поранено 14 людей (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 20 серпня, вдарили по Охтирці Сумської області. В результаті удару поранено 14 осіб, серед постраждалих – троє дітей з однієї родини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського та Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

"Цієї ночі через удар дронів по Охтирці на Сумщині поранено 14 людей. По допомогу після обстрілу звернулася родина з пораненими дітьми – 5 місяців, 4 роки, 6 років", - зазначив Зеленський.

За словами глави Сумської ОВА, у 5-місячного хлопчика гостра реакція на стрес, загрози життю немає. Наразі у лікарні обстежуються 8 пацієнтів, решта лікуються амбулаторно.

"Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі. Найбільші осередки вогню вдалося локалізувати лише під ранок. Є пошкодження на п’яти вулицях міста", - повідомив Григоров.

Загалом, близько опівночі росіяни атакували громаду 15 ударними дронами, вісім безпілотників влучили по житловому сектору.

Обстрілом пошкоджено 39 приватних будинків, один двоповерховий багатоквартирний будинок, а також нежитлові та виробничі приміщення. Знищені, чи пошкоджені три автомобілі.

Нічна атака на Україну

Нагадаємо, що в ніч на 20 серпня ворог завдав масованого удару безпілотниками по місту Охтирка на Сумщині. Відомо про понад 10 постраждалих, серед яких діти.

Крім того, сьогодні атакували Ізмаїл Одеської області ударними дронами. В результаті обстрілу виникла велика пожежа, відомо про одного пораненого.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог вночі запустив по Україні дві ракети "Іскандер-М" та 93 ударні дрони Shahed та безпілотники-імітатори. Сили ППО збили або подавили одну з двох балістичних ракет та 62 ворожі безпілотники.

