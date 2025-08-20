ua en ru
Обстрел Ахтырки: город атаковали 15 дронов, среди пострадавших - трое детей из одной семьи

Среда 20 августа 2025 11:41
Обстрел Ахтырки: город атаковали 15 дронов, среди пострадавших - трое детей из одной семьи Фото: войска РФ атаковали Ахтырку, ранены 14 человек (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 20 августа, ударили по Ахтырке Сумской области. В результате удара ранены 14 человек, среди пострадавших - трое детей из одной семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского и Telegram главы Сумской ОГА Олега Григорова.

"Этой ночью из-за удара дронов по Ахтырке в Сумской области ранены 14 человек. За помощью после обстрела обратилась семья с ранеными детьми - 5 месяцев, 4 года, 6 лет", - отметил Зеленский.

По словам главы Сумской ОГА, у 5-месячного мальчика острая реакция на стресс, угрозы жизни нет. Сейчас в больнице обследуются 8 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.

"В результате атаки возникли масштабные пожары. Крупнейшие очаги огня удалось локализовать только под утро. Есть повреждения на пяти улицах города", - сообщил Григоров.

В общем, около полуночи россияне атаковали общину 15 ударными дронами, восемь беспилотников попали по жилому сектору.

Обстрелом повреждены 39 частных домов, один двухэтажный многоквартирный дом, а также нежилые и производственные помещения. Уничтожены или повреждены три автомобиля.

Ночная атака на Украину

Напомним, что в ночь на 20 августа враг нанес массированный удар беспилотниками по городу Ахтырка на Сумщине. Известно о более 10 пострадавших, среди которых дети.

Кроме того, сегодня атаковали Измаил Одесской области ударными дронами. В результате обстрела возник большой пожар, известно об одном раненом.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг ночью запустил по Украине две ракеты "Искандер-М" и 93 ударных дрона Shahed и беспилотники-имитаторы. Силы ПВО сбили или подавили одну из двух баллистических ракет и 62 вражеских беспилотника.

