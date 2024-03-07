Обстріл Одеси під час візиту Зеленського та стабілізація фронту: новини за 6 березня

Російські окупанти вдарили ракетою по Одесі під час візиту президента України Володимира Зеленського. Тим часом у ЗСУ заявили, що фронт стабілізують найближчим часом.

Більш детально про те, що сталося у середу, 6 березня, - у матеріалі РБК-Україна .

Росіяни вдарили по Одесі під час візиту Зеленського та прем'єра Греції

Росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Це сталося під час візиту президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакіса Міцотакіса, вони бачили вибух.

За словами грецького прем'єра, удар стався, коли він із Зеленським перебував у порту.

Павлюк: найближчим часом фронт стабілізується, Україна планує контрударні дії

Ситуація на фронті залишається важкою, але контрольованою, вона стабілізується, заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Павлюк.

За його словами, Україна планує цього року здійснити контрударні дії.

У Сумах після атаки постраждали семеро людей: серед них - дитина

Через удар дронів по Сумах постраждали семеро людей. Серед поранених - 10-річна дитина.

Крім того, внаслідок атаки оккупантів пошкоджено приміщення в 11 багатоквартирних будинках та будівлю дошкільного навчального закладу.

Знищення корабля "Сергій Котов": у ГУР уточнили втрати росіян

Внаслідок знищення російського корабля "Сергій Котов" 27 членів екіпажу отримали поранення, розповів представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, ще семеро російських моряків загинули.

Швеція найближчим часом офіційно стане членом НАТО. У ЗМІ назвали дату

У понеділок, 11 березня, прапор Швеції буде піднятий над штаб-квартирою НАТО у Брюсселі. Це означатиме, що Швеція офіційно стає членом Північноатлантичного альянсу.

Кемерон готовий дати Україні позику на суму заморожених у Британії російських активів

Лондон готовий надати Україні позику на суму заморожених активів російського центрального банку у Великій Британії, розповів міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Це може бути зроблено за умови, що Росія буде змушена виплатити Україні репарації після закінчення війни.

Країни Заходу зібрали майже всі кошти на 800 тисяч снарядів для України, - Bloomberg

Союзники України виділили майже всі необхідні кошти для закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів у рамках ініціативи Чехії, пише Bloomberg.

У НБУ анонсували тест е-гривні

В Україні цього року відбудеться другий етап тестування е-гривні.

Процес буде відкритим, а отже, приєднатися до нього зможуть банки, небанківські фінансові установи та їхні клієнти.