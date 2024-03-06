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В НБУ анонсували тест е-гривні: чи перейде Україна на цифрову валюту

Україна, Середа 06 березня 2024 20:06
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В НБУ анонсували тест е-гривні: чи перейде Україна на цифрову валюту Фото: цифрова валюта в Україні (flickr.com National Bank Of Ukraine)
Автор: Каріна Левицька

В Україні цього року відбудеться другий етап тестування е-гривні. Процес буде відкритим, а отже приєднатись до нього зможуть банки, небанківські фінансові установи та їх клієнти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України.

За даними НБУ, перше тестування е-гривні Національний банк провів у 2018 році. Воно відбувалось у закритому середовищі та передбачало впровадження платформи "Електронна гривня", випуск в обіг обмеженої кількості цифрової гривні та тестування операцій з е-гривнею виключно працівниками НБУ та кількома компаніями – учасницями проєкту.

Проте другий етап, який має стартувати у другій половині цього року, буде відкритим. Це означає, що в ньому зможуть взяти участь банки, небанківські фінансові установи та їх клієнти, які бажають протестувати функціональність е-гривні.

Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін заявив, що всі платіжні операції з е-гривнею під час тестування відбуватимуться на єдиній технологічній платформі, оператором якої буде Національний банк

"Під час тестування ми плануємо дослідити ефективність обраної технологічної платформи та зручність використання е-гривні для здійснення платіжних операцій, її переваги на практиці, що допоможе прийняти зважене рішення про доцільність широкомасштабного її випуску в Україні", - розповів Поддєрьогін.

Він зауважив, що запрошувати користувачів на тестування планується через банки, які стануть учасниками пілотного проєкту.

Чи перейде Україна на цифрову валюту

В НБУ пояснили, що рішення про доцільність широкомасштабного випуску е-гривні в Україні Національний банк ухвалюватиме за результатами дослідження й підходитиме до цього питання зважено, враховуючи, зокрема, потенційний вплив від її запровадження на фінансову систему держави.

Поддєрьогін своєю чергою підкреслив, що в будь-якому разі е-гривня не стане заміною готівкової чи безготівкової форм гривні, а буде їх доповненням.

Навіть у випадку прийняття е-гривні, користувачі матимуть змогу без обмежень обирати, якою формою гривні (готівковою або безготівковою, у тому числі е-гривнею) здійснювати розрахунки.

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