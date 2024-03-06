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У Сумах після атаки постраждали семеро людей: серед них - дитина (фото)

Суми, Середа 06 березня 2024 10:09
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У Сумах після атаки постраждали семеро людей: серед них - дитина (фото) Фото: у Сумах після атаки 6 березня постраждали семеро людей (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Сум 6 березня постраждали семеро людей. Серед поранених – 10-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 6 березня, близько 1:00 ночі, ворог атакував трьома БПЛА цивільні обʼєкти м. Суми.

"Семеро осіб постраждали, серед поранених 10-річний хлопчик", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Сум 6 березня (t.me/pgo_gov_ua)

Крім того, внаслідок атаки окупантів пошкоджено помешкання в 11 багатоквартирних будинках та будівлю дошкільного навчального закладу. Також пошкоджено близько 20 автомобілів.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріл Сум

Російські окупанти в ніч проти 6 березня атакували Україну. "Прильоти" зафіксовано у Сумах, Харківській, Дніпропетровській областях. Зокрема, у Сумах зафіксовано три влучення за різними адресами: за об'єктом інфраструктури, два - за цивільними об'єктами.

Як уточнили у Повітряних силах окупанти запустили Україною не лише дрони, а й ракети С-300. Зокрема, п'ять ракет було запущено з тимчасово окупованої Донецької області, а дрони - одразу з чотирьох напрямків, зокрема Криму. ППО вдалося збити 38 із 42 ворожих БПЛА. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

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