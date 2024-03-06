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Країни Заходу зібрали майже всі кошти на 800 тисяч снарядів для України, - Bloomberg

Середа 06 березня 2024 19:27
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Країни Заходу зібрали майже всі кошти на 800 тисяч снарядів для України, - Bloomberg Фото: країни Заходу зібрали майже всі кошти на 800 тисяч снарядів для України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Союзники України виділили майже всі необхідні кошти для закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів у рамках ініціативи Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією неназваних співрозмовників видання, снаряди можуть бути поставлені в Україну протягом кількох тижнів. Точні терміни залежатимуть від контрактів та графіків постачання і можуть бути зрушені.

Bloomberg уточнює, що Чехія буде виконувати роль посередника з країнами, які готові фінансувати купівлю боєприпасів для України.

Ініціатива Чехії

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел минулого місяця розповів про те, що його країна знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів, які можна придбати для України. Він уточнював, що для цього потрібне фінансування.

Боєприпаси хочуть купити за межами Євросоюзу. Це був запасний план, оскільки блок не виконав своєї обіцянки передати українським захисникам мільйон снарядів до березня.

Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція вже підтримали такий план Чехії.

Зокрема, сьогодні, 6 березня, Німеччина заявила про виділення тризначної мільйонної суми на закупівлю боєприпасів.

Варто зауважити, що боєприпаси наразі є однією з основних потреб українських військових. Нещодавно через брак снарядів нашим бійцям довелося відступити з Авдіївки. Це спричинило втрату ще кількох населених пунктів.

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