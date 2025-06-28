Обстріл Одеси: кількість постраждалих знову зросла

"Пошкоджено житлові будинки, адміністративну будівлю та іншу цивільну інфраструктуру, авто. Усі пожежі були ліквідовані співробітниками ДСНС. На жаль, загинуло подружжя – тіла дістали з-під завалів зруйнованого житлового будинку. Також наразі відомо про ще дев’ятьох постраждалих, серед яких двоє дітей, віком 3 і 7 років", - зазначили у Національній поліції.

При цьому у прес-службі нацполіції додають, що інформація щодо точної кількості потерпілих та обсягів руйнувань уточняється.

"Поліція та інші профільні служби працюють на місцях подій. Правоохоронці фіксують наслідки атаки, збирають докази, опитують громадян, надають психологічну допомогу, забезпечують правопорядок. До виконання завдань залучено 66 співробітників поліції", - йдеться у повідомленні.

Поранено 14 осіб

В 9:10 голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок нічного дронового удару по Одесі постраждало 14 людей, троє з них діти.

"На стаціонарному лікуванні залишається 6 поранених, з них троє (серед яких одна дитина) у важкому стані. Інші продовжують лікування амбулаторно. Наші медики роблять все для того, аби зберегти життя та здоровʼя кожному", - додав він.