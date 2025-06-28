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Обстрел Одессы: количество пострадавших снова возросло

Фото: количество пострадавших от вражеского удара в Одессе снова возросло (t.me/UA_National_Police)
Автор: Константин Широкун

Сегодня ночью, 28 июня, россияне дронами-камикадзе атаковали Одессу. В результате обстрела известно о двух погибших, а количество раненых возросло до 9 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

"Повреждены жилые дома, административное здание и другая гражданская инфраструктура, авто. Все пожары были ликвидированы сотрудниками ГСЧС. К сожалению, погибли супруги - тела достали из-под завалов разрушенного жилого дома. Также пока известно о еще девяти пострадавших, среди которых двое детей в возрасте 3 и 7 лет", - отметили в Национальной полиции.

При этом в пресс-службе нацполиции добавляют, что информация о точном количестве пострадавших и объемов разрушений уточняется.

"Полиция и другие профильные службы работают на местах событий. Правоохранители фиксируют последствия атаки, собирают доказательства, опрашивают граждан, оказывают психологическую помощь, обеспечивают правопорядок. К выполнению задач привлечено 66 сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Ранены 14 человек

В 9:10 глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в результате ночного дронового удара по Одессе пострадали 14 человек, трое из них дети.

"На стационарном лечении остается 6 раненых, из них трое (среди которых один ребенок) в тяжелом состоянии. Остальные продолжают лечение амбулаторно. Наши медики делают все для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому", - добавил он.

 

 

Обстрел Одессы 28 июня

Напомним, вчера поздно вечером, 27 июня, местные власти и Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения врагом ударных дронов по южным регионам.

После этого местные жители слышали звуки взрывов, и вскоре стало известно, что пострадала гражданская инфраструктура. В частности, повреждены дома и автомобили. Известно, что "Шахед" попал в многоэтажку, где погибли два человека, также несколько человек госпитализировали.

Подробнее о последствиях атаки РФ по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.

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