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В Одесі через атаку РФ загинула сімейна пара та є постраждалі: серед них діти

Субота 28 червня 2025 03:46
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В Одесі через атаку РФ загинула сімейна пара та є постраждалі: серед них діти Фото: рятувальники рятують людей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч з 27 на 28 червня атакували Одесу дронами. Внаслідок атаки загинуло подружжя та є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Одеси Геннадія Труханова і глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Щойно рятувальники знайшли тіла сімейної пари, яка загинула внаслідок влучання ворожого дрону в квартиру. Мої щирі співчуття родині та близьким загиблих", - написав Труханов о 03:18.

Також він додав, що робота над ліквідацією наслідків атаки триває, і вранці на місці розпочне свою роботу оперативний штаб районної адміністрації.

Через кілька хвилин Кіпер підтвердив інформацію про загибель подружжя. Водночас він поінформував, що зараз у медичних закладах перебуває двоє постраждалих дітей.

"7-річний хлопець у стані середнього ступеню важкості та трирічний малюк, який отруївся продуктами горіння. Медики надають їм всю необхідну допомогу", - написав Кіпер.

Наступним повідомленням він додав, що окрім двох дітей, в Одесі постраждали четверо дорослих.

"Відомо про чотирьох постраждалих дорослих. Всі шпиталізовані у стані середнього ступеню важкості", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

Інформація від ДСНС

Станом на 03:40 у ДСНС України опублікували перші дані щодо наслідків атаки.

"Сьогодні вночі росія вдарила по 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинились заблокованими в квартирах", - йдеться у повідомленні.

Фото: наслідки атаки РФ по Одесі (t.me/dsns_telegram)

Також там уточнили, що було врятовано 5 осіб, серед них - маленька дитина. За попередніми даними, відомо про двох загиблих і мінімум 4 постраждалих.

Однак зазначимо, що виходячи з інформації Кіпера, в Одесі вже 6 постаралих.

Обстріл Одеси

Нагадаємо, пізно ввечері, 27 червня, місцева влада закликала одеситів і жителів району бути в укриттях. Паралельно в Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Одесу летять групи дронів.

Після цього місцеві жителі чули багато звуків вибухів, і невдовзі стало відомо, що постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, пошкоджено будинки та автомобілі.

Детальніше про наслідки атаки РФ по Одесі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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