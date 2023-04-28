Обстріл Миколаєва: окупанти застосували ракети, які складно виявити

"За уточненою інформацією,.. летіли з південного напрямку ракети "Іскандер-К". Це теж крилата ракета, яка, в принципі, має такі самі тактико-технічні характеристики, як і "Калібр", але "Іскандер-К" – це ракета наземного базування, не балістична, а крилата. Саме ця ракета летить дуже низько, в тому і полягає проблема її виявлення і також збиття. Але такі ракети збивались нашою протиповітряною обороною", - сказав він.

Крім цього, як додав Ігнат, ці ракети можуть запускатися з доволі незначної відстані, залежить від того, де знаходиться пускова установка.

Обстріл Миколаєва

В ніч на 27 російські окупанти атакували ракетами Миколаїв. За даними ОК "Південь", спочатку повідомлялось, що ворог випустив чотири "Калібри" з акваторії Чорного моря.

Наразі відомо про 23 поранених та одну загиблу людину. Серед поранених є дитина. На обстріл Миколаєва відреагував президент Володимир Зеленський та показав відео наслідків обстрілу міста.

Як розповів мер міста Олександр Сєнкевич, через обстріл Миколаєва в ніч на четвер, 27 квітня, без світла залишився один із мікрорайонів. Це перший обстріл міста з Нового року. А очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що обстріл Миколаєва у ніч на 27 квітня був незвичним. Жителі міста відвикли від ударів, тому сьогоднішня атака викликала паніку.