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Зеленський відреагував на удар по Миколаєву і показав його наслідки (відео)

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Миколаїв, Четвер 27 квітня 2023 08:41
Зеленський відреагував на удар по Миколаєву і показав його наслідки (відео) Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський показав наслідки нічного ракетного удару росіян по Миколаєву. Ворог націлив ракети "Калібр" на приватні будинки, історичну будівлю та багатоповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Країна-окупант ні на день не перестає доводити, що основна мета цієї війни - терор і знищення українців та всього українського. Вночі Росія обстріляла Миколаїв..." - написав президент.

За його словами, на цю мить відомо про одного загиблого та 23 поранених, серед яких дитина.

"Вічна пам’ять загиблому та скорішого одужання пораненим. Цей черговий злочин проти людяності не зійде терористам з рук. Знайдемо всіх винних. За все буде відповідальність", - зазначив Зеленський.

Удар по Миколаєву

Нагадаємо, що в ніч на 27 російські окупанти атакували ракетами Миколаїв.

За даними ОК "Південь", ворог випустив чотири "Калібри"з акваторії Чорного моря, які були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення їх виявлення.

Внаслідок удару один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля.

Пожежі вже ліквідовано, триває розбір конструкцій.

На даний час відомо про одного загиблого і 23 поранених мирних мешканців міста, серед яких 1 дитина.

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