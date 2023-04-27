Війська РФ вдарили по Миколаєву, одна з ракет влучила у багатоповерхівку

Війська РФ сьогодні вночі, 27 квітня, обстріляли Миколаїв. Повідомляється, що одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За попередніми даними, окупанти випустили по місту як мінімум чотири ракети комплексу ППО С-300. Про кількість жертв, а також інші наслідки обстрілу поки не повідомляється. В обласному центрі та регіоні досі оголошено повітряну тривогу.

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За інформацією голови Миколаївської ОВА, внаслідок обстрілу поранено п'ятьох людей, двоє з них у важкому стані.

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Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що попередньо обстріли Миколаїва здійснено "Калібрами".

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Віталій Кім зазначив, що швидкі поїхали на третю приватну адресу. Подробиці уточнюються.

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Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що вже відомо, що одна з ракет потрапила до багатоповерхівки. Ще одна – до приватного будинку. На місце йдуть всі служби. Частина будинків у місті без світла.

Начальник поліції області Сергій Шайхет заявив, що ДСНС та поліція працюють на місцях прильотів. Кількість жертв наразі невідома.

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Глава ОВА також повідомив, що одна з ракет влучила у приватний будинок. Деталі уточнюються.