Війська РФ вдарили по Миколаєву, одна з ракет влучила у багатоповерхівку
Війська РФ сьогодні вночі, 27 квітня, обстріляли Миколаїв. Повідомляється, що одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
За попередніми даними, окупанти випустили по місту як мінімум чотири ракети комплексу ППО С-300. Про кількість жертв, а також інші наслідки обстрілу поки не повідомляється. В обласному центрі та регіоні досі оголошено повітряну тривогу.
Оновлено (2:03)
За інформацією голови Миколаївської ОВА, внаслідок обстрілу поранено п'ятьох людей, двоє з них у важкому стані.
Оновлено (1:41)
Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що попередньо обстріли Миколаїва здійснено "Калібрами".
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Віталій Кім зазначив, що швидкі поїхали на третю приватну адресу. Подробиці уточнюються.
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Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що вже відомо, що одна з ракет потрапила до багатоповерхівки. Ще одна – до приватного будинку. На місце йдуть всі служби. Частина будинків у місті без світла.
Начальник поліції області Сергій Шайхет заявив, що ДСНС та поліція працюють на місцях прильотів. Кількість жертв наразі невідома.
Оновлено (1:25)
Глава ОВА також повідомив, що одна з ракет влучила у приватний будинок. Деталі уточнюються.
Раніше ми писали, що 20 квітня російські військові обстріляли Очаків за допомогою реактивних систем залпового вогню.
Також ми писали, що 20 квітня окупанти обстрілювали житлові квартали Очакова з артилерії.
Крім того, 19 квітня під Снігурівкою пролунали вибухи, а біля одного з населених пунктів громади виявили вирву.
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