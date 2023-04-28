Обстрел Николаева: оккупанты применили ракеты, которые сложно обнаружить

"По уточненной информации... летели с южного направления ракеты "Искандер-К". Это тоже крылатая ракета, которая, в принципе, имеет такие же тактико-технические характеристики, как и "Калибр", но "Искандер-К" - это ракета наземного базирования, не баллистическая, а крылатая. Именно эта ракета летит очень низко, в том и состоит проблема ее обнаружения и также сбития. Но такие ракеты сбивались нашей противовоздушной обороной", - сказал он.

Кроме этого, как добавил Игнат, эти ракеты могут запускаться с довольно незначительного расстояния, зависит от того, где находится пусковая установка.

Обстрел Николаева

В ночь на 27 российские оккупанты атаковали ракетами Николаев. По данным ОК "Юг", сначала сообщалось, что враг выпустил четыре "Калибра" из акватории Черного моря.

На данный момент известно о 23 раненых и одном погибшем человеке. Среди раненых есть ребенок. На обстрелы Николаева отреагировал президент Владимир Зеленский и показал видео последствий обстрела города.

Как рассказал мэр города Александр Сенкевич, из-за обстрела Николаева в ночь на четверг, 27 апреля, без света остался один из микрорайонов. Это первый обстрел города с Нового года. А глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что обстрел Николаева в ночь на 27 апреля был необычным. Жители города отвыкли от ударов, поэтому атака вызвала панику.