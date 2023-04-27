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Ракетний удар "Калібрами" по Миколаєву: у ОК "Південь" показали фото наслідків атаки

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Миколаїв, Четвер 27 квітня 2023 07:06
Ракетний удар "Калібрами" по Миколаєву: у ОК "Південь" показали фото наслідків атаки Фото: російські війська сьогодні вночі вдарили по Миколаєву "Калібрамі" (t.me/Nazars_look)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 27 квітня, вдарили по Миколаєву за допомогою "Калібрів" із акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

Ракетний удар &quot;Калібрами&quot; по Миколаєву: у ОК &quot;Південь&quot; показали фото наслідків атаки Повідомляється, що ворог випустив чотири ракети, спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення.

Ракетний удар &quot;Калібрами&quot; по Миколаєву: у ОК &quot;Південь&quot; показали фото наслідків атаки "Враховуючи, що ця високоточна зброя, яка працює за координатами наведення - очевидний факт терору мирного населення. Один приватний будинок зруйнований, інший пошкоджений, суттєві руйнування отримали житлова багатоповерхівка та історична будівля. Пожежу оперативно ліквідовано, триває розбір конструкцій", - йдеться у повідомленні спікера. ОК "Південь".

Він також зазначив, що наразі відомо про 1 загиблого та 23 поранених мирних жителів міста, серед яких 1 дитина.

Ракетний удар &quot;Калібрами&quot; по Миколаєву: у ОК &quot;Південь&quot; показали фото наслідків атаки

Нагадаємо, що війська РФ сьогодні вночі, 27 квітня, обстріляли Миколаїв . Повідомляється, що одна з ракет потрапила до багатоквартирного будинку. Також зафіксовано прильоти у приватному секторі. Спочатку повідомлялося, що ракетний удар було завдано із застосуванням комплексу С-300.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару 1 особа загинула, а кількість постраждалих зросла до 15 осіб.

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