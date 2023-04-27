Такого обстрілу не було з Нового року. В Миколаєві без світла залишився цілий район

Через обстріл Миколаєва в ніч на четвер, 27 квітня, без світла залишився один із мікрорайонів. Це перший обстріл міста з Нового року.

Про це розповів мер міста Олександр Сєнкевич, передає РБК-Україна з посиланням на Свобода.Ранок .

"Механізм у нас відпрацьований. Вночі електрики відключили всіх від електропостачання. Також треба сказати, що в одному з мікрорайонів в наслідок удару немає світла",- розповів він.

За його словами, останні чотири місяці в Миколаєві було тихо.

"Останній обстріл був 31 грудня, перед Новим роком. І після цього у нас було достатньо тихо, тому люди відвикли і тому була невеличка паніка", - додав мер.

Він також зазначив, що жодних військових об’єктів на цій території немає, в місті також "не залишилось військових, як таких", бо вони всі пересунулись на лінію фронту.

Наслідки обстрілу Миколаєва (фото - t.me/UA_National_Police)

Нагадаємо, що в ніч на 27 російські окупанти атакували ракетами Миколаїв. За даними ОК "Південь", ворог випустив чотири "Калібри"з акваторії Чорного моря.

Наразі відомо про 23 поранених та одну загиблу людину. Серед поранених є дитина. На обстріл Миколаєва вже відреагував президент Володимир Зеленський та показав відео наслідків обстрілу міста.