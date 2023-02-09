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Обстріл Марганця з артилерії: кількість поранених збільшилась

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Марганець, Четвер 09 лютого 2023 19:54
Обстріл Марганця з артилерії: кількість поранених збільшилась Фото: Обстріл Марганця з артилерії (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 9 лютого, російські загарбники з артилерії обстріляли Марганець у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Сьогодні окупанти тричі вгатили з важкої артилерії по Марганцю, що на Нікопольщині", - йдеться у повідомленні.

Лукашук додав, що за уточненими даними, внаслідок ворожих атак постраждало четверо осіб - три жінки та 12-річна дівчинка. Наразі дитина і ще дві поранені шпиталізовані, вони перебувають в стані середньої тяжкості. Одна жінка лікується амбулаторно.

"Стосовно руйнувань: в місті понівечено будівлю одного з підприємств, будівлю водопровідно-каналізаційного господарства, спортивну школу, магазин, кав‘ярню, пошту. Також потрощено 18 житлових будинків, з десяток господарських споруд, 4 автівки, газогони, лінії електропередач, водогін та декілька сонячних панелей", - додав глава облради.

Нагадаємо, що росіяни сьогодні, 9 лютого, вже двічі обстріляли Марганець з важкої артилерії. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких дитина.

Зазначимо, що вчора росіяни обстріляли Синельниківську громаду у Дніпропетровській області.

Окрім того, 6 лютого окупанти вчергове атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого було пошкоджено газогін та електромережі.

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