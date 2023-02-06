РФ обстріляла дві громади у Дніпропетровській області: пошкоджено будинки та газогін

У понеділок, 6 лютого, росіяни знову завдали удару по Дніпропетровській області. Внаслідок цього було пошкоджено газогін та електромережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Сьогодні протягом дня російська армія обстріляла два райони Дніпропетровської області. Є руйнування", - йдеться у повідомленні.

Лукашук зазначив, що окупанти атакували Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Обстрілом з важкої артилерії в громаді потрощено три приватні житлові будинки, стільки ж господарських споруд, автівку, сонячні панелі, газогін, електромережі.

"Під обстріл потрапив і Синельниківський район, а саме - Великомихайлівська громада. Теж важка артилерія, наразі наслідки уточнюються", - пояснив Лукашук.

Голова облради додав, що в обох випадках обійшлося без постраждалих.