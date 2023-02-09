Росіяни вдарили по Марганцю з артилерії: є постраждалі, серед яких дитина

Росіяни сьогодні, 9 лютого, вже двічі обстріляли Марганець з важкої артилерії. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака .

"Від ворожого вогню постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки - 52 i 60 років. Наразі вони доправлені до медичних закладів. Їм надається необхідна допомога", - написав він.

В результаті ворожої атаки було пошкоджено 10 будинків, 4 господарчі споруди, кілька сонячних панелей, лінії електропередач, газопровід та водопровід.

Зазначимо, що вчора росіяни обстріляли Синельниківську громаду у Дніпропетровській області.

Окрім того, 6 лютого окупанти вчергове атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого було пошкоджено газогін та електромережі.

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