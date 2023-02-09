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Обстрел Марганца из артиллерии: количество раненых увеличилось

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Марганец, Четверг 09 февраля 2023 19:54
Обстрел Марганца из артиллерии: количество раненых увеличилось Фото: Обстрел Марганца из артиллерии (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 9 февраля, российские захватчики по артиллерии обстреляли Марганец в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки ранения получили четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Сегодня оккупанты трижды ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу, что на Никопольщине", - говорится в сообщении.

Лукашук добавил, что по уточненным данным, в результате вражеских атак пострадали четыре человека - три женщины и 12-летняя девочка. В настоящее время ребенок и еще два раненых госпитализированы, они находятся в состоянии средней тяжести. Одна женщина лечится амбулаторно.

"Что касается разрушений: в городе изуродовано здание одного из предприятий, здание водопроводно-канализационного хозяйства, спортивную школу, магазин, кафе, почту. Также разбито 18 жилых домов, с десяток хозяйственных сооружений, 4 автомобиля, газопроводы, линии электропередач, водопровод и несколько солнечных панелей", - добавил глава облсовета.

Напомним, что россияне сегодня, 9 февраля, уже дважды обстреляли Марганец из тяжелой артиллерии. В результате атаки пострадали три человека, среди которых ребенок.

Отметим, что вчера россияне обстреляли Синельниковскую общину в Днепропетровской области.

Кроме того, 6 февраля оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровскую область, в результате чего были повреждены газопровод и электросети.

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