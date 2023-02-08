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Російські військові обстріляли громаду у Дніпропетровській області

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Дніпропетровська область, Середа 08 лютого 2023 21:35
Російські військові обстріляли громаду у Дніпропетровській області Фото: Російські військові обстріляли громаду у Дніпропетровській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 8 лютого, російські військові завдали удару по Синельниківській громаді у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Безпекова ситуація у Дніпропетровській області залишається напруженою", - йдеться у повідомленні.

Лукашук заявив, що надвечір під обстріл потрапили околиці одного з сіл у Великомихайлівській громаді, що в Синельниківському районі.

"Наразі деталі атаки уточнюються. Попередньо - без жертв", - додав глава області.

Нагадаємо, що у понеділок, 6 лютого, росіяни знову завдали удару по Дніпропетровській області. Внаслідок цього було пошкоджено газогін та електромережі.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські військові вночі 3 лютого із використанням ствольної артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

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