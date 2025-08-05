Обстріл Лозової: зросла кількість жертв наймасованішої атаки

Кількість загиблих внаслідок масованої атаки по Лозовій Харківської області 5 серпня зросла до двох. Одна людина загинула на місці, ще одна жінка померла у лікарні.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.