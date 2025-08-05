Обстрел Лозовой: возросло количество жертв самой массированной атаки
Количество погибших в результате массированной атаки по Лозовой Харьковской области 5 августа возросло до двух. Один человек погиб на месте, еще одна женщина скончалась в больнице.
Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По его словам, один мужчина погиб на месте обстрела, а еще одна женщина умерла уже в больнице. Таким образом, количество жертв возросло до двух.
Также Синегубов рассказал о раненых: всего пострадали девять человек, среди них есть дети. Четверо травмированных остаются в больнице, их состояние медики оценивают как средней тяжести.
Ночной обстрел Лозовой Харьковской области
Россия ночью 5 августа нанесла удар по Украине дронами и ракетой. Около полуночи беспилотники зафиксировали на нескольких направлениях, однако главным вектором атаки стала Лозовая Харьковской области.
Мэр города Сергей Зеленский сообщил, что на этот раз российская армия осуществила самую массированную атаку на Лозовую. Она продолжалась с 2:30 до 3:00.
По данным прокуратуры, оккупанты выпустили более 30 ударных беспилотников типа "Герань-2"/"Шахед". В результате попаданий поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. Часть жителей успела укрыться в укрытиях, однако есть пострадавшие.
Также из-за обстрелов часть поездов курсирует с задержками.