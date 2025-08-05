ua en ru
Вт, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Обстрел Лозовой: возросло количество жертв самой массированной атаки

Вторник 05 августа 2025 12:23
UA EN RU
Обстрел Лозовой: возросло количество жертв самой массированной атаки Фото: последствия удара по Лозовой (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Количество погибших в результате массированной атаки по Лозовой Харьковской области 5 августа возросло до двух. Один человек погиб на месте, еще одна женщина скончалась в больнице.

Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, один мужчина погиб на месте обстрела, а еще одна женщина умерла уже в больнице. Таким образом, количество жертв возросло до двух.

Также Синегубов рассказал о раненых: всего пострадали девять человек, среди них есть дети. Четверо травмированных остаются в больнице, их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Ночной обстрел Лозовой Харьковской области

Россия ночью 5 августа нанесла удар по Украине дронами и ракетой. Около полуночи беспилотники зафиксировали на нескольких направлениях, однако главным вектором атаки стала Лозовая Харьковской области.

Мэр города Сергей Зеленский сообщил, что на этот раз российская армия осуществила самую массированную атаку на Лозовую. Она продолжалась с 2:30 до 3:00.

По данным прокуратуры, оккупанты выпустили более 30 ударных беспилотников типа "Герань-2"/"Шахед". В результате попаданий поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. Часть жителей успела укрыться в укрытиях, однако есть пострадавшие.

Также из-за обстрелов часть поездов курсирует с задержками.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
Новости
Обстрел Лозовой: возросло количество жертв самой массированной атаки
Обстрел Лозовой: возросло количество жертв самой массированной атаки
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому