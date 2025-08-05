Обстрел Лозовой: возросло количество жертв самой массированной атаки

Количество погибших в результате массированной атаки по Лозовой Харьковской области 5 августа возросло до двух. Один человек погиб на месте, еще одна женщина скончалась в больнице.

Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, один мужчина погиб на месте обстрела, а еще одна женщина умерла уже в больнице. Таким образом, количество жертв возросло до двух.

Также Синегубов рассказал о раненых: всего пострадали девять человек, среди них есть дети. Четверо травмированных остаются в больнице, их состояние медики оценивают как средней тяжести.