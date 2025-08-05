Через обстріл Лозової ряд потягів слідуватиме з запізненнями: подробиці від УЗ

Російські війська сьогодні вночі, 5 серпня, атакували Лозову Харківської області. В результаті обстрілу є поранені та загиблий. Також через удар частина потягів курсує з затримками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"У зв’язку з обстрілом вже прямує об'їзним маршрутом поїзд №66/65-166/165 Умань - Черкаси - Харків, те саме очікує на інші поїзди краматорського напрямку", - зазначили в "Укрзалізниці".

Повідомляється, що обʼїзд під резервним тепловозом викличе затримку в межах години. При цьому пасажирів з та від Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси.

Також внесено тимчасові зміни в курсування приміських поїздів:

Скасовується:

№6852 Дубово - Харків-Пасажирський;

№6414 Харків - Пасажирський - Лозова.

Зміненим маршрутом курсуватиме: