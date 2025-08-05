Через обстріл Лозової ряд потягів слідуватиме з запізненнями: подробиці від УЗ
Російські війська сьогодні вночі, 5 серпня, атакували Лозову Харківської області. В результаті обстрілу є поранені та загиблий. Також через удар частина потягів курсує з затримками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
"У зв’язку з обстрілом вже прямує об'їзним маршрутом поїзд №66/65-166/165 Умань - Черкаси - Харків, те саме очікує на інші поїзди краматорського напрямку", - зазначили в "Укрзалізниці".
Повідомляється, що обʼїзд під резервним тепловозом викличе затримку в межах години. При цьому пасажирів з та від Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси.
Також внесено тимчасові зміни в курсування приміських поїздів:
Скасовується:
- №6852 Дубово - Харків-Пасажирський;
- №6414 Харків - Пасажирський - Лозова.
Зміненим маршрутом курсуватиме:
- №6651/6573 Орілька - Полтава-Південна (замість Лозова - Полтава-Південна);
- №6512 Лиманівка - Харків-Пасажирський (замість Лозова - Харків-Пасажирський.
Нічний удар РФ по Лозовій
Росіяни вночі 5 серпня били по Україні дронами та ракетою. Близько опівночі безпілотники були помічені на декількох напрямках. Основним вектором атаки ударних дронів росіян стала Лозова Харківській області.
За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки було пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не обійшлося без поранених.