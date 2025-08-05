Масований удар по Лозовій: Росія використала понад 30 дронів (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"Загинув чоловік. Ще десять людей дістали поранення або пережили гострий стресовий стан. Серед постраждалих - 13-річна дівчинка та 14-річний хлопець", - йдеться у повідомленні.

В прокуратурі зазначили, що окупанти застосували понад 30 ударних безпілотників типу "Герань-2"/ "Шахед". Унаслідок атаки пошкоджено залізничну інфраструктуру, житлові будинки та енергетичний об’єкт. У місті спалахнули пожежі.

За даними слідства, 5 серпня російські війська завдали масованого удару по місту Лозова Харківської області. Атака тривала з 2:30 до 3:00.

Удар по Лозовій 5 серпня

Росіяни сьогодні вночі, 5 серпня, били по Україні дронами та ракетою. Близько опівночі безпілотники були помічені на декількох напрямках. Основним вектором атаки ударних дронів росіян стала Лозова Харківській області.

Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив, що цієї ночі російська армія здійснила наймасованішу атаку на місто.

Внаслідок удару було пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не обійшлося без поранених.

Також через обстріл частина потягів курсує з затримками.