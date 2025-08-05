РФ запустила "Шахеди" з декількох напрямків: де в Україні оголошено тривогу
Російська армія вночі вівторка, 5 серпня, запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед" з різних напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряниз сил, росіяни запустили "Шахеди" з північного напрямку ще близько опівночі. Безпілотники рухались у напрямку Харківської та Полтавської областей.
Також ударні дрони було помічено на Дніпропетровщині.
Станом на 03:00 "Шахеди" тримали курс у напрямку Лозової. А також дрони помічено на півдні у напрямку Одеської області.
Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за загрози - негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас, в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони.
Нагадаємо, ввечері 2 серпня росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Відомо, що у місті внаслідок обстрілу зруйновані три приватні будинки, виникли пожежі. Ще 23 будинки, 12 багатоповерхівок, шість автомобілів, відділення пошти та магазин будматеріалів - пошкоджені.
Кількість травмованих через ракетний удар по Миколаєву зросла до семи осіб.