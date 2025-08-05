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РФ запустила "Шахеди" з декількох напрямків: де в Україні оголошено тривогу

Вівторок 05 серпня 2025 03:16
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РФ запустила "Шахеди" з декількох напрямків: де в Україні оголошено тривогу Ілюстративне фото: РФ запустила "Шахеди" з декількох напрямків 5 серпня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вночі вівторка, 5 серпня, запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед" з різних напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряниз сил, росіяни запустили "Шахеди" з північного напрямку ще близько опівночі. Безпілотники рухались у напрямку Харківської та Полтавської областей.

Також ударні дрони було помічено на Дніпропетровщині.

Станом на 03:00 "Шахеди" тримали курс у напрямку Лозової. А також дрони помічено на півдні у напрямку Одеської області.

Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за загрози - негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас, в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони.
РФ запустила &quot;Шахеди&quot; з декількох напрямків: де в Україні оголошено тривогу

Нагадаємо, ввечері 2 серпня росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Відомо, що у місті внаслідок обстрілу зруйновані три приватні будинки, виникли пожежі. Ще 23 будинки, 12 багатоповерхівок, шість автомобілів, відділення пошти та магазин будматеріалів - пошкоджені.

Кількість травмованих через ракетний удар по Миколаєву зросла до семи осіб.

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