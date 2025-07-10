Обстрел Киева: в Шевченковском районе значительные повреждения домов
В Киеве в результате масштабной атаки российских захватчиков в одном из центральных районов зафиксированы серьезные повреждения жилых домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Шевченковской РГА г. Киева Александра Сазановича. Киева Александра Сазановича.
Он отметил, что в результате очередной массированной комбинированной атаки зафиксированы существенные повреждения гражданской инфраструктуры в Шевченковском районе.
В частности, повреждены жилые дома - пострадали крыши, верхние этажи, фасады, внутренние помещения.
Также зафиксированы многочисленные попадания обломков дрона в нежилые помещения.
В районе есть информация о трех пострадавших:
- женщина, 86 лет - острая реакция на стресс;
- мужчина, 45 лет - политравма;
- мужчина, 59 лет - резаная рана стопы, закрытая травма грудной клетки.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
"Ситуацию держу на контроле. Районные службы, медики, спасатели и полиция оперативно ликвидируют последствия, помогают жителям и координируют действия на местах", - отметил Сазанович.
Воздушные атака РФ по Киеву
Напомним, в ночь на 10 июля российские захватчики обстреляли Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Одним из центров атаки был Киев. Враг ударил по городу дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.
В столице возникли пожары, повреждены дома и АЗС, а также есть много раненых.
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