Обстрел Киева: в Шевченковском районе значительные повреждения домов

В Киеве в результате масштабной атаки российских захватчиков в одном из центральных районов зафиксированы серьезные повреждения жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Шевченковской РГА г. Киева Александра Сазановича. Киева Александра Сазановича.

"Ситуацию держу на контроле. Районные службы, медики, спасатели и полиция оперативно ликвидируют последствия, помогают жителям и координируют действия на местах", - отметил Сазанович.

В районе есть информация о трех пострадавших:

Также зафиксированы многочисленные попадания обломков дрона в нежилые помещения.

Он отметил, что в результате очередной массированной комбинированной атаки зафиксированы существенные повреждения гражданской инфраструктуры в Шевченковском районе.

Воздушные атака РФ по Киеву

Напомним, в ночь на 10 июля российские захватчики обстреляли Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Одним из центров атаки был Киев. Враг ударил по городу дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.

В столице возникли пожары, повреждены дома и АЗС, а также есть много раненых.

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