ua en ru
Чт, 10 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Обстрел Киева: в Шевченковском районе значительные повреждения домов

Киев, Четверг 10 июля 2025 04:50
UA EN RU
Обстрел Киева: в Шевченковском районе значительные повреждения домов Фото: в столице зафиксированы многочисленные разрушения из-за атаки РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве в результате масштабной атаки российских захватчиков в одном из центральных районов зафиксированы серьезные повреждения жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Шевченковской РГА г. Киева Александра Сазановича. Киева Александра Сазановича.

Он отметил, что в результате очередной массированной комбинированной атаки зафиксированы существенные повреждения гражданской инфраструктуры в Шевченковском районе.

В частности, повреждены жилые дома - пострадали крыши, верхние этажи, фасады, внутренние помещения.

Также зафиксированы многочисленные попадания обломков дрона в нежилые помещения.

В районе есть информация о трех пострадавших:

  • женщина, 86 лет - острая реакция на стресс;
  • мужчина, 45 лет - политравма;
  • мужчина, 59 лет - резаная рана стопы, закрытая травма грудной клетки.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

"Ситуацию держу на контроле. Районные службы, медики, спасатели и полиция оперативно ликвидируют последствия, помогают жителям и координируют действия на местах", - отметил Сазанович.

Воздушные атака РФ по Киеву

Напомним, в ночь на 10 июля российские захватчики обстреляли Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Одним из центров атаки был Киев. Враг ударил по городу дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.

В столице возникли пожары, повреждены дома и АЗС, а также есть много раненых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
Новости
Чем завершится встреча Зеленского с Келлогом в Италии: Подоляк дал прогноз
Чем завершится встреча Зеленского с Келлогом в Италии: Подоляк дал прогноз
Аналитика
Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос