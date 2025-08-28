Обстріл Києва: пошкоджено будівлі ДПС та головні офіси кількох банків (фото)

Як повідомила Леся Карнаух, дві адміністративні будівлі Головного управління ДПС у Києві мають пошкоджені фасади та вибиті вікна. Жертв серед співробітників немає, однак два Центри обслуговування платників тимчасово не працюють. Усі послуги можна отримати в інших ЦОПах.

Пошкоджені будівлі Головного управління ДПС у Києві (фото: Леся Карнаух)

Також зазнала пошкоджень будівля, де розташований головний офіс Банку Кредит Дніпро. Пошкоджені й сусідні житлові будинки та навчальні заклади. У банку заявили, що всі системи працюють у штатному режимі, окрім відділення на Жилянській, 32.

Пошкоджений офіс Банку Кредит Дніпро (фото: пресслужба банку)

Удар зачепив і головний офіс ОТП Банку, а також два його відділення - на Жилянській, 43 та Володимирській, 92/39. Сьогодні вони не працюють, однак банк обіцяє відновити їхню роботу найближчим часом. Безготівкові операції здійснюються без обмежень, а клієнти можуть користуватися мобільними застосунками та дистанційними сервісами.