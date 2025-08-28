Обстріл Києва: пошкоджено будівлі ДПС та головні офіси кількох банків (фото)

Унаслідок масованого обстрілу Києва російськими військами пошкоджено будівлі Головного управління ДПС у столиці, а також офіси кількох банків. Постраждала й цивільна інфраструктура.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на в.о. голови Державної податкової служби України Лесю Карнаух та пресслужби Банку Кредит Дніпро та ОТП Банк.
Як повідомила Леся Карнаух, дві адміністративні будівлі Головного управління ДПС у Києві мають пошкоджені фасади та вибиті вікна. Жертв серед співробітників немає, однак два Центри обслуговування платників тимчасово не працюють. Усі послуги можна отримати в інших ЦОПах.
Пошкоджені будівлі Головного управління ДПС у Києві (фото: Леся Карнаух)
Також зазнала пошкоджень будівля, де розташований головний офіс Банку Кредит Дніпро. Пошкоджені й сусідні житлові будинки та навчальні заклади. У банку заявили, що всі системи працюють у штатному режимі, окрім відділення на Жилянській, 32.
Пошкоджений офіс Банку Кредит Дніпро (фото: пресслужба банку)
Удар зачепив і головний офіс ОТП Банку, а також два його відділення - на Жилянській, 43 та Володимирській, 92/39. Сьогодні вони не працюють, однак банк обіцяє відновити їхню роботу найближчим часом. Безготівкові операції здійснюються без обмежень, а клієнти можуть користуватися мобільними застосунками та дистанційними сервісами.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши крилаті та балістичні ракети, "Кинджали" і дрони-камікадзе "Шахед". Вибухами пошкоджено майже всі райони столиці - житлові будинки, офісні приміщення, навчальні заклади, автомобілі та торговельний центр.
Найбільші руйнування зафіксовані у Дарницькому районі, де ракета знищила підʼїзд п’ятиповерхівки. Рятувальники дістали з-під завалів шістьох людей, серед них дитину. Загалом загинули 13 осіб, включно з трьома дітьми віком 2, 14 та 17 років. Десятки мешканців отримали поранення.
Міський голова Києва Віталій Кличко зазначає, що атака на Київ в ніч на 28 серпня стала однією із найбільших для столиці.