Обстрел Киева: повреждены здания ГНС и главные офисы нескольких банков (фото)

В результате массированного обстрела Киева российскими войсками повреждены здания Главного управления ГНС в столице, а также офисы нескольких банков. Пострадала и гражданская инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. председателя Государственной налоговой службы Украины Лесю Карнаух и пресс-службы Банка Кредит Днепр и ОТП Банк.
Как сообщила Леся Карнаух, два административных здания Главного управления ГНС в Киеве имеют поврежденные фасады и выбитые окна. Жертв среди сотрудников нет, однако два Центра обслуживания плательщиков временно не работают. Все услуги можно получить в других ЦОПах.
Повреждены здания Главного управления ГНС в Киеве (фото: Леся Карнаух)
Также получило повреждения здание, где расположен главный офис Банка Кредит Днепр. Повреждены и соседние жилые дома и учебные заведения. В банке заявили, что все системы работают в штатном режиме, кроме отделения на Жилянской, 32.
Поврежденный офис Банка Кредит Днепр (фото: пресс-служба банка)
Удар задел и главный офис ОТП Банка, а также два его отделения - на Жилянской, 43 и Владимирской, 92/39. Сегодня они не работают, однако банк обещает возобновить их работу в ближайшее время. Безналичные операции осуществляются без ограничений, а клиенты могут пользоваться мобильными приложениями и дистанционными сервисами.
Напомним, сегодня ночью российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев, применив крылатые и баллистические ракеты, "Кинжалы" и дроны-камикадзе "Шахед". Взрывами повреждены почти все районы столицы - жилые дома, офисные помещения, учебные заведения, автомобили и торговый центр.
Наибольшие разрушения зафиксированы в Дарницком районе, где ракета уничтожила подъезд пятиэтажки. Спасатели достали из-под завалов шесть человек, среди них ребенка. Всего погибли 13 человек, включая трех детей в возрасте 2, 14 и 17 лет. Десятки жителей получили ранения.
Городской голова Киева Виталий Кличко отмечает, что атака на Киев в ночь на 28 августа стала одной из крупнейших для столицы.