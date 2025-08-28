У Києві знову зросла кількість жертв після обстрілу росіян: серед них три дитини
У Києві триває розбір завалів після ракетного удару РФ. Внаслідок атаки загинули вже більш як 10 людей, серед яких троє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
За даними Ткаченка, кількість загиблих внаслідок ворожої атаки станом на 10:28 зросла до 12 осіб.
"На жаль, серед них три дитини 2, 17 та 14 років", - додав він.
Оновлено о 10:58.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що загинула ще одна людина. Таким чином наразі відомо про 13 загиблих в результаті ворожої атаки на Київ.
Клименко повідомив, що 12 осіб загинуло внаслідок удару по житловому будинку в Дарницькому районі, і ще 1 у Шевченківському.
Міністр також пояснив, що, за уточненими даними, одну дитину деблокували на місці удару, а двоє - загинули в лікарні від надскладних травм.
Оновлено о 11:00.
Київська міська прокуратура повідомила, що станом на 11 годину ранку у Києві підтверджено інформацію про 14 загиблих внаслідок атаки РФ.
Зауважимо, що близько 11:30 український президент Володимир Зеленський підтвердив, що відомо вже про загибель 14 людей.
Оновлено о 11:50.
В Київській міській військовій адміністрації повідомили, що, за оновленою та звіреною інформацією, 38 осіб зазнали травм різного ступеня складності. Серед них - шість неповнолітніх.
Наразі всім постраждалим надається медична допомога.
"Пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі триває. Інформацію щодо постраждалих перевіряємо та уточнюємо, під завалами можуть залишатися люди" - зазначили в КМВА,
Атака на Київ
Сьогодні вночі Київ знову зазнав масштабної атаки з боку російських окупантів. У Дарницькому районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, пошкодивши його настільки, що один із під’їздів зруйновано повністю.
За попередніми даними, ракета потрапила приблизно на рівні третього-четвертого поверху, що призвело до значних руйнувань. РБК-Україна підготувало репортаж з Києва після атаки.
Через атаку тимчасово перекрито рух на низці ключових вулиць, а на різних місцях по місту працюють близько 500 рятувальників і 1000 правоохоронців.
Руйнування та постраждалі стали наслідком чергового масованого удару по цивільній інфраструктурі української столиці. Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на атаку, закликавши до рішучої реакції міжнародних партнерів, зокрема Китаю та Угорщини, які мають тісні зв’язки з Росією.
Рятувальні служби продовжують роботи з розбору завалів та надання допомоги постраждалим. Влада закликає киян залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки.
Детальніше про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Варто додати, що український президент Володимир Зеленський вже відреагував на російську атаку. Президент звернувся за реакцією до Китаю та Угорщини, які є соратниками російського диктатора Володимира Путіна.