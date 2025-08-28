У Києві знову зросла кількість жертв після обстрілу росіян: серед них три дитини

У Києві триває розбір завалів після ракетного удару РФ. Внаслідок атаки загинули вже більш як 10 людей, серед яких троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

За даними Ткаченка, кількість загиблих внаслідок ворожої атаки станом на 10:28 зросла до 12 осіб.

"На жаль, серед них три дитини 2, 17 та 14 років", - додав він.

Оновлено о 10:58.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що загинула ще одна людина. Таким чином наразі відомо про 13 загиблих в результаті ворожої атаки на Київ.

Клименко повідомив, що 12 осіб загинуло внаслідок удару по житловому будинку в Дарницькому районі, і ще 1 у Шевченківському.

Міністр також пояснив, що, за уточненими даними, одну дитину деблокували на місці удару, а двоє - загинули в лікарні від надскладних травм.

Оновлено о 11:00.

Київська міська прокуратура повідомила, що станом на 11 годину ранку у Києві підтверджено інформацію про 14 загиблих внаслідок атаки РФ.

Зауважимо, що близько 11:30 український президент Володимир Зеленський підтвердив, що відомо вже про загибель 14 людей.

Оновлено о 11:50.

В Київській міській військовій адміністрації повідомили, що, за оновленою та звіреною інформацією, 38 осіб зазнали травм різного ступеня складності. Серед них - шість неповнолітніх.

Наразі всім постраждалим надається медична допомога.

"Пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі триває. Інформацію щодо постраждалих перевіряємо та уточнюємо, під завалами можуть залишатися люди" - зазначили в КМВА,