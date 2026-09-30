РФ вдарила по Київщині: загинула дитина, зруйновано житло та палають склади

Росіяни в ніч на 30 вересня завдали комбінованого удару по Київській області. Внаслідок обстрілу пошкоджені та зруйновані будинки, є жертва та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Тимура Ткаченка.

За його словами, у Вишгороді з-під завалів зруйновано приватного будинку рятувальники врятували трьох людей. Відомо, що дитина зазнала гострої реакції на стрес, чоловік отримав осколкові поранення голови , а жінка - травми ноги. Усім їм надають медичну допомогу.

"На жаль, під завалами виявили тіло ще однієї дитини. Рятувальники проводять деблокування. Це страшна трагедія. Щирі співчуття рідним і близьким дитини", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зафіксовані наступні наслідки:

у Вишгородському районі пошкоджено та зруйновано приватні будинки, виникли пожежі в житловому будинку та гаражах. Також пошкоджено скління будинку;

у Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів, 2 складські приміщення, виникла пожежа.

"Також зафіксовано наслідки атаки на об’єктах інфраструктури в Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах. На місцях працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні.