РФ вдарила по Київщині: загинула дитина, зруйновано житло та палають склади
Росіяни в ніч на 30 вересня завдали комбінованого удару по Київській області. Внаслідок обстрілу пошкоджені та зруйновані будинки, є жертва та постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Тимура Ткаченка.
За його словами, у Вишгороді з-під завалів зруйновано приватного будинку рятувальники врятували трьох людей. Відомо, що дитина зазнала гострої реакції на стрес, чоловік отримав осколкові поранення голови , а жінка - травми ноги. Усім їм надають медичну допомогу.
"На жаль, під завалами виявили тіло ще однієї дитини. Рятувальники проводять деблокування. Це страшна трагедія. Щирі співчуття рідним і близьким дитини", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, зафіксовані наступні наслідки:
- у Вишгородському районі пошкоджено та зруйновано приватні будинки, виникли пожежі в житловому будинку та гаражах. Також пошкоджено скління будинку;
- у Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів, 2 складські приміщення, виникла пожежа.
"Також зафіксовано наслідки атаки на об’єктах інфраструктури в Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах. На місцях працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні.
Обстріли України
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували Київ дронами та балістикою. Унаслідок ворожого обстрілу в місті спостерігалися перебої зі світлом, горіли приватні будинки, склад і магазин, а також постраждали кілька людей.
Також ми писали, що, за словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія збільшила кількість реактивних дронів, якими атакує Україну. У вересні кількість цих безпілотників уже перевищила 3000 одиниць.