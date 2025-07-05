Обстріл Києва 4 липня: з'явилась інформація про нову потерпілу

Обстріл Києва у ніч на 4 липня

Нагадаємо, що у ніч на 4 липня Російська Федерація завдала масованого повітряного удару по Україні, застосувавши 550 засобів ураження. Серед них:

539 ударних безпілотників,

одна аеробалістична ракета "Кинджал",

шість балістичних ракет типу "Іскандер-М" або KN-23,

чотири крилаті ракети "Іскандер-К".

Основний удар припав на Київ. За попередніми даними, внаслідок нічного комбінованого обстрілу Києва постраждала 31 особа. Серед них - 10-річна дитина. Також повідомлялось, що жертвами ворожого обстрілу стали двоє осіб.

Більше про атаку на столицю – в матеріалі РБК-Україна.

Окрім Києва, внаслідок російської атаки зазнали ушкоджень також Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області.

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