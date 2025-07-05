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Обстріл Києва: ДСНС відновила рятувальні роботи, кількість поранених зросла

Субота 05 липня 2025 13:37
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Обстріл Києва: ДСНС відновила рятувальні роботи, кількість поранених зросла Фото: у Києві зросла кількість поранених від ворожого обстрілу 4 липня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

У Києві зросла кількість поранених після російського комбінованого обстрілу в ніч на 4 липня. Також повідомляється, що рятувальники відновили пошукові роботи на місці влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС та Telegram голови Київської МВА Тимура Ткаченка.

"Станом на зараз маємо двох загиблих внаслідок останньої атаки, зранку у лікарні помер чоловік, який отримав поранення. Цих людей вбили росіяни. Кількість постраждалих також збільшилася", - зазначив Ткаченко.

Обстріл Києва: ДСНС відновила рятувальні роботи, кількість поранених зросла

За його словами, станом на день 5 липня відомо про 31 травмованого в результаті російського обстрілу.

Обстріл Києва: ДСНС відновила рятувальні роботи, кількість поранених зросла

У ДСНС зазначили, що станом на 10:00 розібрано та вивезено 1360 тон будівельного сміття та конструкцій. На місці продовжують працювати рятувальники та спеціальна техніка.

Обстріл Києва: ДСНС відновила рятувальні роботи, кількість поранених зросла

Обстріл Києва у ніч на 4 липня

У ніч на 4 липня Росія завдала масованого повітряного удару по Україні, застосувавши 550 засобів ураження. Серед них – 539 ударних безпілотників, одна аеробалістична ракета "Кинджал", шість балістичних ракет типу "Іскандер-М" або KN-23, а також чотири крилаті ракети "Іскандер-К".

Основний удар припав на Київ. За попередніми даними, внаслідок нічного комбінованого обстрілу Києва постраждали 26 осіб. Серед них – 10-річна дитина. Також повідомлялось, що жертвами ворожого обстрілу стали двоє осіб.

Більше про атаку на столицю – в матеріалі РБК-Україна.

Окрім Києва, внаслідок російської атаки зазнали ушкоджень також Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області.

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