Обстріл Києва: ДСНС відновила рятувальні роботи, кількість поранених зросла

У Києві зросла кількість поранених після російського комбінованого обстрілу в ніч на 4 липня. Також повідомляється, що рятувальники відновили пошукові роботи на місці влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС та Telegram голови Київської МВА Тимура Ткаченка.

"Станом на зараз маємо двох загиблих внаслідок останньої атаки, зранку у лікарні помер чоловік, який отримав поранення. Цих людей вбили росіяни. Кількість постраждалих також збільшилася", - зазначив Ткаченко.

За його словами, станом на день 5 липня відомо про 31 травмованого в результаті російського обстрілу.

У ДСНС зазначили, що станом на 10:00 розібрано та вивезено 1360 тон будівельного сміття та конструкцій. На місці продовжують працювати рятувальники та спеціальна техніка.