Обстрел Киева 4 июля: появилась информация о новой пострадавшей

Количество пострадавших в результате ракетной атаки на Киев 4 июля снова возросло. В больницу обратилась еще одна пострадавшая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской МВА Тимура Ткаченко.
"Количество пострадавших в результате вчерашней атаки возросло до 32 человек", - сообщил Ткаченко.
По его данным, сегодня, 5 июля, в больницу обратилась 40-летняя женщина. Медики оказали ей всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что в ночь на 4 июля Российская Федерация нанесла массированный воздушный удар по Украине, применив 550 средств поражения. Среди них:
Основной удар пришелся на Киев. По предварительным данным, в результате ночного комбинированного обстрела Киева пострадал 31 человек. Среди них - 10-летний ребенок. Также сообщалось, что жертвами вражеского обстрела стали два человека.
Больше об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.
Кроме Киева, в результате российской атаки получили повреждения также Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области.
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