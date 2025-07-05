Масований обстріл Києва 4 липня: кількість жертв зросла до 2 осіб

Фото: кількість жертв від обстрілу Києва зросла до 2 осіб (Getty Images)

Росіяни здійснили масовану атаку на Київ 4 липня з використанням ударних тронів та балістичних ракет. В результаті обстрілу кількість жертв зросла до двох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"До двох зросла кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня. Сьогодні в столичній лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані", - зазначив Кличко. За словами мера столиці, тіло першого загиблого рятувальники виявили вчора в пошкодженій нежитловій будівлі в Святошинському районі міста.