Масований обстріл Києва 4 липня: кількість жертв зросла до 2 осіб
Росіяни здійснили масовану атаку на Київ 4 липня з використанням ударних тронів та балістичних ракет. В результаті обстрілу кількість жертв зросла до двох осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
"До двох зросла кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня. Сьогодні в столичній лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані", - зазначив Кличко.
За словами мера столиці, тіло першого загиблого рятувальники виявили вчора в пошкодженій нежитловій будівлі в Святошинському районі міста.
Обстріл України у ніч на 4 липня
У ніч на 4 липня Росія завдала масованого повітряного удару по Україні, застосувавши 550 засобів ураження. Серед них – 539 ударних безпілотників, одна аеробалістична ракета "Кинджал", шість балістичних ракет типу "Іскандер-М" або KN-23, а також чотири крилаті ракети "Іскандер-К".
Повідомлялось, що основний удар припав на Київ. Внаслідок нічного комбінованого обстрілу Києва постраждали 26 осіб. Серед них – 10-річна дитина. Більше про атаку на столицю – в матеріалі РБК-Україна.
Окрім Києва, внаслідок російської атаки зазнали ушкоджень також Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області.
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