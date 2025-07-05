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Масований обстріл Києва 4 липня: кількість жертв зросла до 2 осіб

Субота 05 липня 2025 11:09
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Масований обстріл Києва 4 липня: кількість жертв зросла до 2 осіб Фото: кількість жертв від обстрілу Києва зросла до 2 осіб (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росіяни здійснили масовану атаку на Київ 4 липня з використанням ударних тронів та балістичних ракет. В результаті обстрілу кількість жертв зросла до двох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"До двох зросла кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня. Сьогодні в столичній лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані", - зазначив Кличко.

За словами мера столиці, тіло першого загиблого рятувальники виявили вчора в пошкодженій нежитловій будівлі в Святошинському районі міста.

Обстріл України у ніч на 4 липня

У ніч на 4 липня Росія завдала масованого повітряного удару по Україні, застосувавши 550 засобів ураження. Серед них – 539 ударних безпілотників, одна аеробалістична ракета "Кинджал", шість балістичних ракет типу "Іскандер-М" або KN-23, а також чотири крилаті ракети "Іскандер-К".

Повідомлялось, що основний удар припав на Київ. Внаслідок нічного комбінованого обстрілу Києва постраждали 26 осіб. Серед них – 10-річна дитина. Більше про атаку на столицю – в матеріалі РБК-Україна.

Окрім Києва, внаслідок російської атаки зазнали ушкоджень також Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області.

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