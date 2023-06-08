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Обстріл Херсона під час евакуації: стало відомо про ще одного постраждалого

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Четвер 08 червня 2023 16:59
Обстріл Херсона під час евакуації: стало відомо про ще одного постраждалого Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу по Херсону під час евакуації цивільних зросла до 9 осіб.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Як відзначив Прокудін, російські військові, не даючи Херсонській області оговтатись після підриву Каховської ГЕС, завдали удару по адміністративному центру під час евакуації цивільних.

Після запису відеозвернення з'ясувалось, що кількість постраждалих в місті зросла до 9 людей. Серед них:

  • двоє працівників ДСНС;
  • правоохоронець;
  • лікар;
  • волонтер з Німеччини.

Наразі усім постраждалим лікарі надають необхідну допомогу.

Обстріл Херсону 8 червня

Під обстріл ворога потрапив Корабельний район Херсону, який затопило внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Спочатку обласна прокуратура заявила про одного загиблого й двох постраждалих внаслідок атаки. Пізніше з'ясувалось, що загиблих немає, втім кількість поранених зросла до 8 осіб.

З усіма наслідки підриву Каховської ГЕС станом на 8 червня можна ознайомитись в матеріалі агентства.

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