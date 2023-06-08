ua ru
Чт, 08 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Херсона во время эвакуации: стало известно о еще одном пострадавшем

Новина українською →
Четверг 08 июня 2023 16:59
Обстрел Херсона во время эвакуации: стало известно о еще одном пострадавшем Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Число пострадавших в результате российских обстрелов по Херсону во время эвакуации гражданских возросло до 9 человек.

Об этом говорит РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Как отметил Прокудин, российские военные, не давая Херсонской области прийти в себя после подрыва Каховской ГЭС, нанесли удар по административному центру во время эвакуации гражданских.

После записи видеообращения выяснилось, что количество пострадавших в городе выросло до 9 человек. Среди них:

  • двое работников ГСЧС;
  • правоохранитель;
  • врач;
  • волонтер из Германии.

В настоящее время всем пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь.

Обстрел Херсона 8 июня

Под обстрел врага попал Корабельный район Херсона, который затопило в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Сначала областная прокуратура заявила об одном погибшем и двух пострадавших в результате атаки. Позже выяснилось, что погибших нет, впрочем, количество раненых возросло до 8 человек.

Со всеми последствиями подрыва Каховской ГЭС по состоянию на 8 июня можно ознакомиться в материале агентства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война в Украине
NEWS
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях 8 июня
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях 8 июня
DAILY
Огонь, вода и электрошок. Как херсонские партизаны пережили пытки и российский плен
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Огонь, вода и электрошок. Как херсонские партизаны пережили пытки и российский плен