Обстрел Херсона во время эвакуации: стало известно о еще одном пострадавшем

Число пострадавших в результате российских обстрелов по Херсону во время эвакуации гражданских возросло до 9 человек.

Об этом говорит РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Как отметил Прокудин, российские военные, не давая Херсонской области прийти в себя после подрыва Каховской ГЭС, нанесли удар по административному центру во время эвакуации гражданских.

После записи видеообращения выяснилось, что количество пострадавших в городе выросло до 9 человек. Среди них:

двое работников ГСЧС;

правоохранитель;

врач;

волонтер из Германии.

В настоящее время всем пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь.

Обстрел Херсона 8 июня

Под обстрел врага попал Корабельный район Херсона, который затопило в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Сначала областная прокуратура заявила об одном погибшем и двух пострадавших в результате атаки. Позже выяснилось, что погибших нет, впрочем, количество раненых возросло до 8 человек.

Со всеми последствиями подрыва Каховской ГЭС по состоянию на 8 июня можно ознакомиться в материале агентства.