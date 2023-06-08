Обстріл Херсона: у МВС уточнили дані про постраждалих та загиблих

Внаслідок російського обстрілу Херсона сьогодні, 8 червня, загиблих немає. При цьому поранення отримали вісім людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ у Telegram .

"Херсон. Внаслідок обстрілу Корабельної площі постраждали 8 дорослих людей. Загиблих немає, постраждалим надається медична допомога", - зазначають у міністерстві.

Обстріл Херсона

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні обстріляли Херсон. Під їхній удар потрапив Корабельний район, який затопило внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.

Пізніше в Херсонській обласній прокуратурі розповіли про одного загиблого та двох постраждалих через атаку.

Такий удар росіян стався після того, як окупанти зруйнували греблю Каховської ГЕС. Це спричинило затоплення низки населених пунктів у Херсонській області.

Більш детально про наслідки інциденту - у матеріалі РБК-Україна.