ua en ru
Вт, 02 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Обстрел Днепра: СБУ поймала предателя, на чьих руках гибель более 10 человек

16:54 02.06.2026 Вт
2 мин
Злоумышленник самостоятельно искал выход на спецслужбы РФ
aimg Валерий Ульяненко
Обстрел Днепра: СБУ поймала предателя, на чьих руках гибель более 10 человек Фото: последствия вражеского удара по Днепру (t.me/dsns_telegram)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который участвовал в подготовке комбинированной вражеской атаки по Днепру в ночь на 2 июня. В результате удара погибли более 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.

Читайте также: В Днепре объявили траур, есть новый "прилет" в дом: все подробности обстрела РФ

По данным следствия, задержанным оказался бывший военный из Криничанского района, который имеет российский паспорт. Он самостоятельно искал выходы на спецслужбы РФ через тематический Telegram-канал, где его и привлекли к сотрудничеству.

Фигурант на собственном автомобиле объезжал местность прифронтового региона и постоянно менял локации. Во время воздушных тревог он фиксировал координаты, время и направления полетов украинских истребителей и ударных вертолетов.

Таким образом оккупанты пытались выявить "слабые точки" в украинской противовоздушной обороне. Они надеялись вычислить локации базирования авиации Сил обороны, чтобы нанести по ним комбинированный удар.

Фото: задержание вражеского агента (facebook.com/SecurSerUkraine)

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по месту его жительства. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага, а также паспорт гражданина РФ.

Следователи СБУ уже сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во время сегодняшнего удара россияне направили основной удар на столицу. Враг использовал около 70 ракет и почти 700 дронов. Большинство удалось сбить, но зафиксировано попадание десятков баллистических ракет.

Утром страна-агрессор также ударила по одному из важнейших объектов "Нафтогаза" на Харьковщине. Сначала противник наносил удар беспилотниками, а затем "подключил" и ракеты.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины Российская Федерация Днепр Война в Украине
Новости
Обстрел Украины: уже более 100 раненых, среди жертв - спасатель, который ехал на вызов
Обстрел Украины: уже более 100 раненых, среди жертв - спасатель, который ехал на вызов
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны