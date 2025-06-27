Обстріл Чугуєва: рятувальники розповіли про наслідки (фото)

Атаки на Україну 27 червня

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що сьогодні російські військові вдарили ракетою по Чугуєву.

Корім цього, російські окупанти також вдарили по Костянтинівці. Для атаки ворог використав реактивну систему залпового вогню "Смерч".

Відомо, що внаслідок удару є один загиблий і один постраждалий. При цьому рятувальники не можуть дістатися на місце обстрілу, оскільки є загроза повторного удару.

До того, окупанти завдали ракетного удару по місту Самар Дніпропетровської області. За останніми даними відомо про 5 загиблих і 27 поранених.

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