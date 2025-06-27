Обстрел Чугуева: спасатели рассказали о последствиях (фото)

По данным спасателей, сегодня около 17:00 враг нанес ракетный удар по городу Чугуев. В результате попадания вражеской ракеты произошел пожар на территории гражданского предприятия.

"Горели конструктивные элементы производственного здания на площади 600 м. кв. По предварительной информации, пострадали трое работников", - сообщили в ГСЧС.

Сообщается, что к ликвидации последствий привлечены 27 спасателей и 4 единицы техники.