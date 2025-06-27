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Ракетний удар по місту Самар: виникла пожежа, є загиблі та багато поранених

П'ятниця 27 червня 2025 12:28
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Ракетний удар по місту Самар: виникла пожежа, є загиблі та багато поранених Фото: РФ вдарила по місту Самар, є загиблі та поранені (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні зранку, 27 червня, нанесли ракетний удар по місту Самар Дніпропетровської області. На місці влучання виникла пожежа, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У місті Самар через ракетну атаку, на жаль, є загиблі та поранені. Виникла пожежа. Інформацію уточнюємо", - зазначив керівник Дніпропетровської ОВА.

Згодом Лисак повідомив, що вже троє загиблих через ворожу атаку. Поранення отримали 14 людей, дані уточнюються.

Кількість жертв різко зросла

"Кількість загиблих у місті Самар зросла до чотирьох, 17 людей постраждали", - заявив Лисак.

За його словами, більшість поранених госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка – у важкому стані. Решта в стані середньої тяжкості.

Раніше Лисак також писав, що у місті Самар пролунало кілька вибухів, а у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу балістики для Дніпра та області.

Удари по Самару

Російські війська за останні тижні кілька разів обстрілювали місто Самар Дніпропетровської області. Так, вдень 24 червня російські війська атакували ракетами Дніпропетровську область. Зокрема під обстріл потрапили й інші населені пункти області, зокрема місто Самар.

Тоді у місті також повідомлялось про загиблих та поранених. Через російську атаку 25 червня в Дніпропетровській області було оголошено днем жалоби.

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