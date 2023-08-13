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Обстріл багатоповерхівки та скиди на лікарню. Що відомо про атаки РФ на Херсонську область

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Неділя 13 серпня 2023 14:36
Обстріл багатоповерхівки та скиди на лікарню. Що відомо про атаки РФ на Херсонську область Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи з самого рання завдають ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого постраждали багато цивільних людей, зокрема є й загиблі.

Усі подробиці сьогоднішніх ударів країни-терориста по території Херсонської області - в матеріалі РБК-Україна.

Велетенське Білозерської громади

Близько о 04:30 окупанти завдали удару по населеному пункту. Тяжкі поранення отримав 28-річний чоловік, якому пізніше діагностували опіки 70% тіла - обличчя, тулуба, рук, ніг та дихальних шляхів. Наразі він перебуває у реанімаційному відділенні, лікарі борються за життя потерпілого.

Станіслав Херсонського району

Ворог завдав удару з РСЗВ по населеному пункту. Унаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків 71 й 57 років, також є поранена. Було зруйновано й пошкоджено 5 приватних житлових будинків.

Широка Балка Херсонського району

Внаслідок обстрілу спочатку було відомо про чотирьох загиблих - двох чоловіків, жінка та дитини до 2 років. Також важкі поранення отримав 12-річний хлопчик, якого госпіталізували у критичному стані. Пізніше стало відомо про його смерть в медичному закладі.

Фото: ілюстроване зображення (t.me/khersonskaODA)

Комишани Херсонського району

Росіяни обстріляли магазин в населеному пункті. Внаслідок чого 49-річний чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості, а 51-річна жінка - легкі.

Золота Балка Бериславського району

Через обстріл було пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків. Поранення отримала 61-річна жінка, її госпіталізували до медзакладу.

Херсон

Внаслідок обстрілу міста наразі відомо про трьох поранених цивільних, двоє з яких в важкому стані. За даними правоохоронців, окупанти здійснили артобстріл житлових кварталів. В одному з мікрорайонів поцілили у багатоповерхівку та поблизу неї.

Берислав

Ворог здійснив два скиди з дрона по території Бериславської лікарні. Наразі інші подробиці трагедії невідомі.

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Російська Федерація Херсонська область
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