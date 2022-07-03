UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрелы Славянска и Краматорска сегодня: в СБУ указали на стойкую закономерность в ударах РФ

Последствия обстрела Краматорска и Славянска (фото: t.me/SBUkr)
Автор: Наталия Гурковская

Россия намеренно бьет по гражданским объектам в Украине, коварно убивая украинцев. Ярким примером этого являются обстрелы Краматорска и Славянска Донецкой области в воскресенье, 3 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Среди погибших (в Славянске, - ред.) есть семья с 12-летним ребенком. В перечне мишеней - жилые дома, садовое общество, фильтровальная станция, гаражный кооператив… То есть снова только гражданские объекты, по которым оккупанты выпустили кассетные боеприпасы.Такие действия – очередная террористическая атака, ставшая уже привычным инструментом для врага", - цитирует пресс-центр слова главы СБУ Ивана Баканова.

Служба безопасности и Национальная полиция открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Осмотр мест обстрелов продолжается.

Что известно об обстрелы Краматорска и Славянска 3 июля

В воскресенье, 3 июня, сначала Россия обстреляла Краматорск Донецкой области. Город попал под удар РСЗО "Смерч" второй раз за два дня.

Немного позднее и Славянск (Донецкая область) попал под самый масштабный обстрел российских оккупантов за последнее время. В городе вспыхнуло из-за вражеских атак до 15 пожаров.

В результате масштабного обстрела российских оккупантов Славянска предварительно 6 человек погибли и 15 получили ранения. Среди погибших оказался ребенок, о чем и сообщил глава СБУ.

Как сообщалось, 2 июля, вечером российские военные также обстреляли Краматорск с помощью РСЗО "Смерч".

Напомним, ранее мэр Славянска Вадим Лях заявлял, что российские войска могут перейти к наступлению на Славянск и Краматорск (Донецкая область) в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КраматорскСлавянск