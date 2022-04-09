Обстрел вокзала в Краматорске и подготовка врага к битве за Донбасс: новости за 8 апреля

Россия обстреляла вокзал в Краматорске, в Луганской ОВА заявили об окончании подготовки врага к битве за Донбасс, Еврокомиссия планирует подготовить заключение по членству Украины в ЕС летом. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 8 апреля - в материале РБК-Украина.

Россия обстреляла вокзал в Краматорске: десятки жертв

Железнодорожный вокзал в городе Краматорск (Донецкая область) обстреляли кассетным Искандером. Сейчас известно о десятках погибших и сотне раненых. На момент ракетного удара на вокзале находилось около 4 тысяч человек.

Согласно последним данным, число жертв обстрела вокзала в Краматорске возросло до полусотни. На месте трагедии сразу погибли 38 человек, еще 12 скончались в больницах. Еще 98 человек получили ранения. Среди погибших пятеро детей.

Оккупанты обстреляли из "Градов" лодку на Каховском водохранилище: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты 7 апреля обстреляли из "Градов" эвакуационную лодку на Каховском водохранилище. В ней были 14 человек, среди них 3 детей.

Женщина и 2 мужчин погибли сразу, ребенок 13 лет умер чуть позже. Еще 2 человека пропали без вести. Остальные люди находятся в больнице, среди них дети 4 и 16 лет.

В Луганской ОВА заявили об окончании подготовки врага к битве за Донбасс

Российские оккупанты заканчивают подготовку к масштабной битве за Донецкую и Луганскую области. В регионе уже активизируются бои. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая во время телемарафона.

"Мы чувствуем окончание подготовки для того массированного прорыва, к той великой битве, которая будет здесь у нас в Луганской и Донецкой областях", - заявил Гайдай.

В Буче начали эксгумацию жертв российских оккупантов. Устанавливают причины смерти каждого

В Буче началась эксгумация тел жертв российских захватчиков. Возле церкви коммунальщики похоронили ориентировочно 67 тел. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Каждое (тело -ред.) осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры. Из тех, кого получили, в большинстве огнестрельные и осколочные ранения от взрывов, от некоторых остались лишь фрагменты. Часть погибших были с документами, остальных же придется узнавать родственникам по одежде или другим признакам и идентифицировать по ДНК", - пишет Венедиктова.

Мэр Бучи сообщил, погибли 320 человек, более половины идентифицировали

Еврокомиссия планирует подготовить заключение по членству Украины в ЕС летом

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вывод о членстве Украины в ЕС хотят подготовить летом 2022 года. Затем украинскую заявку на вступление представят Евросовету.

Также Урсула фон дер Ляйен передала властям Украины анкету о членстве в ЕС.

В Киеве хотят переименовать 5 станций метрополитена: больше никакой "Дружбы народов"

В Киевском метрополитене хотят переименовать пять станций, которые ассоциативно связывают украинцев с Российской Федерацией.

Речь идет о станциях:

Дружбы народов,

Площадь Льва Толстого,

Берестейская,

Минска,

Героев Днепра.

Часть Украины накроет сильными дождями и холодом

Погода в Украине на выходных будет местами с сильными дождями, кое-где с мокрым снегом.

Что будет с синоптической ситуацией в стране в ближайшие дни - читайте в материале Styler.