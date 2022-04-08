ru ua
Пт, 08 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Буче начали эксгумацию жертв российских оккупантов. Устанавливают причины смерти каждого

Новина українською →
Пятница 08 апреля 2022 17:09
В Буче начали эксгумацию жертв российских оккупантов. Устанавливают причины смерти каждого Фото: в Буче начали эксгумацию жертв российских оккупантов (фото facebook.com/VenediktovaIryna)
Автор: Сергей Пышкин

В Буче началась эксгумация тел жертв российских захватчиков. Возле церкви коммунальщики похоронили ориентировочно 67 тел.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

"Каждое (тело -ред.) осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры. Из тех, кого получили, в большинстве огнестрельные и осколочные ранения от взрывов, от некоторых остались лишь фрагменты. Часть погибших были с документами, остальных же придется узнавать родственникам по одежде или другим признакам и идентифицировать по ДНК", - пишет Венедиктова.

Фото: в Буче начали эксгумацию жертв российских оккупантов (фото facebook.com/VenediktovaIryna)

После этого эксперты будут устанавливать причину смерти каждой жертвы. Сейчас уже есть свидетели того, как российские оккупанты совершали свои зверства и убивали гражданских, которые, например, выходили за лекарствами или же пищей, разговаривали на украинском языке и помогали волонтерам.

Фото: в Буче начали эксгумацию жертв российских оккупантов (фото facebook.com/VenediktovaIryna)

"Мы имеем уже 100 страниц данных военнослужащих РФ - оккупантов Бучи. Наша задача-максимум установить каждого, кто нажимал на крючок и отдавал приказы массово убивать украинцев, использовать пытки и изнасилование как оружие", - добавляет Венедиктова.

Война России против Украины длится сорок четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Буча Российская Федерация
NEWS
44-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
44-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну