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Мэр Бучи о жертвах: погибли 320 человек, более половины идентифицировали

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Буча, Пятница 08 апреля 2022 08:35
Мэр Бучи о жертвах: погибли 320 человек, более половины идентифицировали Фото: в Буче погибли 320 человек (t.me/zsuwar)
Автор: Наталья Юрченко

Мэр города Буча (Киевская область) Анатолий Федорук рассказал, что от действий российских оккупантов погибли по меньшей мере 320 человек. Более половины тел удалось идентифицировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Федорука изданию "Голос Америки".

По его словам, в Буче все еще обнаруживают тела жертв, поскольку в городе идут активные работы по разминированию и зачистке. Погибших находят также в ближайших селах.

"Обнаружили еще два тела в селе Лубянка, расстрелянных. И шесть тел в селе Здвижевка, Бучанской общины. И каждый день мы находим все новые и новые тела погибших, в разных уголках нашего города - на огородах, в парковых зонах, на территориях детских площадок", - отметил мэр.

Городской глава отметил, что из 320 погибших идентифицировали 163 человек.

"Это граждане нашего города, которые были цинично убиты, зверски замучены русскими. Мы знаем их фамилии, имя, отчество, где они проживали, кто они были - или отцом, или сыном, или женой, в той или иной семье", - добавил Федорук.

Напомним, ранее мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что практически 90% жертв в городе были убиты в результате расстрелов.

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