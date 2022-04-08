Россия обстреляла вокзал в Краматорске: что известно на данный момент

Сегодня утром железнодорожный вокзал Краматорска подвергся ракетному обстрелу со стороны российских военных. На момент ракетного удара на вокзале находилось около 4 тысяч человек.

Все что известно на данный момент о трагедии - подробнее в материале РБК-Украина.

Ракетный удар

На момент ракетного обстрела на вокзале находились женщины, дети и люди пожилого возраста. Все они ожидали поезд для эвакуации из города.

По данным главы правления "Укрзализныци" Александра Камышина, на вокзал Краматорска прилетели две вражеские ракеты. Изначально сообщалось, что оккупанты нанесли удар кассетным "Искандером", однако позже стало известно, что удар был нанесен "Точкой-У".

Погибшие и пострадавшие

В результате ракетного удара погибли по меньшей мере 39 человек, еще 87 получили ранения и травмы разной степени тяжести. Среди погибших также есть дети.

На месте трагедии сейчас работают правоохранители, спасатели, взрывотехники и медики.

Уголовное дело

По факту обстрела российскими оккупантами железнодорожной станции открыто уголовное производство по ст. 438 УК Украины (нарушения законов и обычаев войны).

Реакция властей

Первым на трагедию в Краматорске отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Русские нелюди не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, которое не имеет границ. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", - написал Зеленский.

Также ракетный обстрел прокомментировал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь происходит эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные области Украины. Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей, хотят уничтожить все украинское", - заявил он.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ракетный удар по Краматорску не случайность.

"Россияне 8 лет утверждали, что защищают жителей Донбасса. Сегодня ударили ракетами по вокзалу Краматорска, с которого жители Донбасса пытались эвакуироваться. А вчера повредили рельсы по ходу эвакуационных поездов. Так что трагедия в Краматорске – это не случайность.", - написал он.

В свою очередь в России заявили, что ракетный удар был совершен украинскими войсками, а на обеспечении ВС РФ нет "Точки-У".