Украина стала на шаг ближе к ЕС. Киев получил опросник от Еврокомиссии
В Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала властям Украины анкету о членстве в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление брюссельского корреспондента Радио Свобода Рикарда Йозвяка.
По его словам, в понедельник министры иностранных дел Грузии и Молдовы соберутся в Люксембурге.
"Сегодня в Киеве Урсула фон дер Ляйен передала властям Украины анкету о членстве в ЕС. В понедельник министры иностранных дел Грузии и Молдовы соберутся в Люксембурге", - написал Йозвяк.
Ранее мы сообщали, что Зеленский подписал заявку на членство в ЕС.
Также мы писали, что поддержка вступления в ЕС среди украинцев превысила 90%.
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