Украина стала на шаг ближе к ЕС. Киев получил опросник от Еврокомиссии

В Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала властям Украины анкету о членстве в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление брюссельского корреспондента Радио Свобода Рикарда Йозвяка.

По его словам, в понедельник министры иностранных дел Грузии и Молдовы соберутся в Люксембурге.

"Сегодня в Киеве Урсула фон дер Ляйен передала властям Украины анкету о членстве в ЕС. В понедельник министры иностранных дел Грузии и Молдовы соберутся в Люксембурге", - написал Йозвяк.